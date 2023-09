DC, che confusione: secondo le fonti Gal Gadot tornerà come Wonder Woman

Comincia a regnare un po’ troppa confusione per quanto riguardi il nuovo DC Universe e le scelte che saranno prese da James Gunn e Peter Safran, almeno stando ai tanti rumor che si susseguono sulle produzioni cinematografiche della casa dei fumetti. L’ultimo, in particolare, vorrebbe Gal Gadot tornare nel ruolo di Wonder Woman.

Dopo aver raccontato del caos relativo al DCEU, cominciano a filtrare notizie contrastanti anche riguardo il nuovo contenitore dei cinecomic con a capo la coppia di produttori.

Stando a quanto riporta sul suo profilo Twitter MyTIMEtoShineHello, infatti, pare che, a discapito delle informazioni finora divulgate, Gal Gadot potrebbe tornare a interpretare l’eroina dopo i tanti film appartenenti al defunto DC Extended Universe e, in particolare, dopo le due opere dedicate a Wonder Woman.

Le reazioni dei fan e degli utenti del social network all’indiscrezione non si sono fatte attendere, tra chi pretende comunque un reboot della saga della principessa Diana e chi comincia a temere che il lavoro di Gunn possa non essere ben organizzato, con il nuovo universo cinematografico a rischio, in questo senso.

Naturalmente per ora si tratta di niente altro che di indiscrezioni che non hanno trovato risposta ufficiale da parte del colosso dell’intrattenimento e, in attesa di poter capire quanto di vero ci sia in questo presunto ritorno, vi lasciamo a una lista di tutti i personaggi e gli attori che torneranno nel DCU dopo aver avuto un ruolo nel DCEU.