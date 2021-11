DC conferma: i film classici di Batman e Superman sono ambientati nello stesso universo

DC Comics ha confermato ufficialmente che i film di Superman con Christopher Reeve e quelli di Batman con Michael Keaton fanno parte dello stesso universo narrativo, con la Gotham City di Tim Burton che coesiste con la Metropolis di Richard Donner.

Dal film Batman di Tim Burton uscito nel 1989, i fan si sono chiesti se nel mondo del Cavaliere Oscuro di Michael Keaton esistesse anche l'Uomo d'Acciaio di Christopher Reeve, e adesso dopo tanti anni la DC Comics ha fornito una risposta ufficiale: nei fumetti i due universi narrativi stanno proseguendo con due rispettive testate, ovvero Superman '78 e Batman '89, e nel terzo numero della serie a fumetti dedicata al Clark Kent di Richard Donner sono stati inseriti ben due diversi riferimenti a Bruce Wayne e a Batman, sbattuti in prima pagina in una vignetta che include un'inquadratura del famoso Gotham Gazette e in un'altra che guarda al quotidiano Daily Planet.

La copertina del Gazzette include un'immagine di Bruce, con un titolo da gossip che segnala ai lettori che il miliardario playboy sta tornando a Gotham dopo tanti anni trascorsi all'estero. Il titolo del Daily Planet fa invece riferimento a "Bat-Man", suggerendo che il crociato incappucciato di Gotham sta iniziando a muovere i primi passi della sua carriera.

Ricordiamo che il Batman di Michael Keaton tornerà nel 2022 in The Flash, al fianco di Barry Allen, di Supergirl e del Batman di Ben Affleck. Per altri approfondimenti, inoltre, date un'occhiata al nostro speciale Everycult su Superman di Richard Donner.