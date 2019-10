DC ci concede uno sguardo ai costumi dei personaggi di Birds of Prey

L'uscita del primo trailer di Birds of Prey ha acuito la curiosità che già vorticava attorno al film con protagonista l'Harley Quinn di Margot Robbie: DC ha colto la palla al balzo permettendoci di dare uno sguardo più dettagliato ai costumi di scena.

Le scene viste nel trailer, infatti, sono principalmente tratte da sequenze d'azione piuttosto movimentate, per cui risulta davvero difficile affidarsi a queste per farsi un'idea dell'aspetto che avranno Harley e la sua banda.

I costumi messi in mostra per alcuni giorni al DC Booth di New York hanno consentito quindi alle persone di passaggio e ovviamente a chiunque abbia a disposizione una connessione internet di ammirare in maniera decisamente più dettagliata gli outfit di Harley Quinn, Black Canary, Cacciatrice, Cassandra Cain e Renee Montoya.

Il trailer di Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) ha comunque riservato, tra una nota e l'altra di Hymne à l'Amour di Edith Piaf, più di una sorpresa ai fan più attenti ai dettagli. L'informazione che ha sicuramente raggiunto tutti è invece stata un'altra: Birds of Prey sancisce con ogni probabilità la definitiva uscita del Joker di Jared Leto dal DC Extended Universe. Un addio che scontenterà sicuramente qualcuno, ma farà probabilmente felice quella grossa fetta di pubblico che non ha mai digerito l'interpretazione dell'attore di Mr. Nobody.