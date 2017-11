DC Comics: la Legion of Doom nel futuro dell'Universo Cinematografico?

E' inutile negarlo: la Justice League non è andata come sperato dalla. A parte le critiche della stampa ed il pubblico diviso, il film ha avuto difficoltà anche al botteghino di tutto il mondo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ma sia che il film sia piaciuto o meno, i tanti fan ed il pubblico concordano su una cosa: quella scena post-titoli di coda era interessante. E, soprattutto, Joe Manganiello nei panni di Deathstroke è fantastico.

Per chi se la fosse persa, nella scena post-titoli di Justice League vediamo Deathstroke andare da Lex Luthor (Jesse Eisenberg), nel frattempo evaso da Arkham Asylum, e parlare della possibilità di formare un loro team di supercattivi per contrastare i supereroi dela DC Comics.

Secondo un nuovo report di El Fanboy - seppur tutt'altro che confermato - quel team sarebbe la Legion of Doom, che dovrebbe essere al centro delle prossime storie dei film dello studio. A quanto riporta il sito, la Warner starebbe spianando la strada all'introduzione del team; sarebbe esclusa la possibilità di vedere la Legion of Doom in un film tutto proprio.

A quanto pare "La DC vuole continuare a gettare semi sulla Legion of Doom nei prossimi film", con la possibilità che ci sia un'altra sequenza post-titoli a riguardo in Aquaman di James Wan. Inoltre, per il sito, la Warner mostrerà o annuncerà qualcosa sulla Legion of Doom al prossimo San Diego Comic-Con.