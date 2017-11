DC Comics: Henry Cavill conferma di essere sotto contratto per un altro film

Anche senon sta andando bene al botteghino, l'attoreha fatto sapere che il suo contratto prevede che torni ad interpretare il personaggio dell'uomo d'acciaio,, nell'universo cinematografico della DC Comics.

"C'è la straordinaria opportunità di raccontare la storia di Superman adesso" spiega in un'intervista l'attore "Ora c'è qualche chance di mostrare il Superman classico e raccontare un film complesso e incentrato sul protagonista che ti lasci un'incredibile sensazione di speranza e felicità. Una pellicola che faccia star bene, infarcita da varie lezioni qua e là".

Cavill non sa, però, dove lo rivedremo in caso: se nel sequel di Justice League, in un altro film oppure nel vociferato Uomo d'acciaio 2 che, secondo il produttore Charles Roven, non arriverà molto presto.