DC Comics: Denzel Washington non è mai stato in trattative per Lex Luthor

Mentre laè al cinema, facciamo un passo indietro e torniamo a parlare per un attimo del precedente Batman v Superman: Dawn of Justice . Prima ancora che entrasse in produzione, sul web circolavano i potenziali nomi di chi avrebbe interpretato i personaggi principali.

Per il ruolo di Lex Luthor, villain storico della mitologia di Superman, si sono fatti i nomi di Bryan Cranston e Denzel Washington. Alla fine la parte è andata a Jesse Eisenberg, con tanto di critiche da parte dei fan storici del personaggio e della stampa di tutto il mondo.

Ora Screenrant ha intervistato Washington per sapere se, effettivamente, i rumor che lo vedevano in corsa per la parte erano veri oppure solo voci di corridoio infondate. "Veramente girava questo rumor? Non l'ho mai sentito" ammette l'attore "Non ho mai sentito nulla del genere fino ad adesso. Ovviamente credete a tutto ciò che leggete in rete... ma no, non è vero. L'ho sentito ora per la prima volta".