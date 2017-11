DC Comics: Brian Michael Bendis potrebe contribuire ai film

Il contratto esclusivo che legherà Brian Michael Bendis allaha lasciato molti lettori di fumetti (e Marvel-liani) a bocca aperta, proprio perché inaspettata.

Ora il The Hollywood Reporter svela che l'accordo tra Bendis e la DC non esclude la possibilità di vedere l'autore collaborare anche ai film della casa editrice. Bendis per il cinema ha già scritto la scena post-titoli di coda di Iron Man del 2008 che introduceva a Tony Stark la figura di Nick Fury.

Bendis ha poi fatto parte del "team creativo" dei Marvel Studios fortemente voluto da Ike Perlmutter e uno dei motivi che hanno portato svariati registi ad abbandonare i progetti della Casa delle Idee e le sceneggiature ad esser riscritte.