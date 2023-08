DC come Il signore degli anelli? James Gunn: 'Stiamo costruendo la geografia del mondo'

Dopo aver messo a tacere i rumor su Batman: The Brave & The Bold e anticipato l'arrivo di Chris Pratt e Pom Klementieff in casa DC, il regista James Gunn ha stuzzicato i fan sulla mappa del nuovo mondo DCU.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e preso da Threads, il nuovo social media di Meta, James Gunn ha risposto ad un follower interessato alla 'geografia del mondo DCU': contrariamente a quanto accade con i fumetti (e i film) Marvel, le cui avventure sono ambientate quasi sempre in città reali (come New York), le storie DC hanno luogo in tantissime città fittizie, da Metropolis a Gotham City solo per citare le più famose, ognuna delle quali spesso e volentieri rispecchia le caratteristiche degli eroi che la popolano.

Nei fumetti queste città sono dislocate su una vera mappa degli Stati Uniti e corrispondono sostanzialmente alle vere città del nostro mondo, ma nello SnyderVerse, ad esempio, abbiamo visto Zack Snyder 'collocare' Metropolis e Gotham City nella stessa baia una di fronte all'altra per evidenziare la contrapposizione tra Superman e Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice. Secondo James Gunn, invece, il DCU sarà più fedele ai fumetti e per la saga il team creativo sta 'dando vita ad una mappa super-dettagliata del mondo DC'.

Il DCU avrà presto la sua mappa stile Terra di Mezzo de Il signore degli anelli? Staremo a vedere.