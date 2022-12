DC, clamoroso: James Gunn annuncia il ritorno di Ben Affleck! Ma in un ruolo molto diverso

E' un momento di rivoluzione in casa DC: poco dopo aver annunciato il nuovo film di Superman e il definitivo addio di Henry Cavill, che sarà sostituito nel ruolo, il presidente del DCU James Gunn ha confermato il ritorno di Ben Affleck, storico interprete di Batman sotto il 'regno' di Zack Snyder.

L'attore, che aveva lasciato la parte di Bruce Wayne a Robert Pattinson dopo aver rinunciato alla regia di The Batman, ritornerà tra i ranghi della DC ma in un ruolo del tutto diverso rispetto al passato: come svelato da James Gunn sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, infatti, Ben Affleck avrà il ruolo di regista di uno dei prossimi titoli della saga, anche se al momento non è chiaro quale sia il progetto che è stato in grado di solleticare il suo interesse. "Mi sono incontrato con Ben proprio ieri, perché lui vuole tornare per dirigere e noi vogliamo che torni per dirigere un nostro film. Ora dobbiamo solo trovare il progetto giusto" ha scritto James Gunn nel post che potete trovare in calce all'articolo.

Ben Affleck, come ricorderete, ha interpretato Batman in Batman v Superman, Suicide Squad e Justice League, e tornerà nel 2023 in The Flash. Come regista, sta lavorando con Matt Damon ad un film sulla nascita delle Air Jordan le cui riprese inizieranno prossimamente.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.