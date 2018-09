DC: Christopher McQuarrie aveva idee per un film su Lanterna Verde

Come ormai saprete, tra i prossimi progetti di casa DC Entertainment (sviluppati, tra l'altro, interamente da Geoff Johns) c'è Green Lantern Corps., rilancio del personaggio di Lanterna Verde all'interno dell'Universo Cinematografico della DC Comics.

Al momento ci sono solo tanti rumor e tante speculazioni a riguardo - che vanno da attori a potenziali registi - ma, almeno per ora, non c'è una data di uscita fissata per questo Green Lantern Corps..

In una nuova intervista con il fumettista Rob Liefeld, però, il filmaker Christopher McQuarrie ha fatto una rivelazione piuttosto interessante in merito. Il regista ha ammesso "non sono un fan dei fumetti, sono uno storyteller" parlando di cinecomics ma ha svelato di aver discusso con la Warner Bros. della possibilità di realizzare qualcosa incentrato su Lanterna Verde.

Peccato che non sia andata come previsto. La Warner gli avrebbe chiesto di dirigere il film ma lui avrebbe rifiutato spiegando che "non c'è nemmeno una sceneggiatura!". Inoltre McQuarrie ha svelato di esser stato interessato a dirigere una sua versione di Lanterna Verde che non è in continuity con i fumetti e che quindi non avrebbe incontrato il favore dello studio.

Certo è che, con la produzione del Joker di Todd Phillips, che è una storia stand-alone slegata dalla continuity principale e ispirata solo vagamente ai fumetti, probabilmente McQuarrie avrebbe una chance in più di dirigere la sua versione di Lanterna Verde.