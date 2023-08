DC, Chris Pratt e Pom Klementieff saranno nel DCU! La conferma di James Gunn

Dopo aver dato un'occhiata a tutti gli attori del vecchio DCEU che torneranno nel nuovo DCU, il regista e sceneggiatore James Gunn, nuovo leader dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran, ha annunciato che due membri storici dei Guardiani della Galassia lo seguiranno in casa DC.

Come saprete, Gunn ha detto definitivamente addio ai Marvel Studios dopo l'uscita di Guardiani della Galassia 3, interrompendo una lunga collaborazione che negli anni ha contribuito a scolpire la Saga dell'Infinito del Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige, coi personaggi, gli archi narrativi e i mondi introdotti nei film dei Guardiani divenuti fondamentali per i crossover Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ora James Gunn sta costruendo il nuovo reboot del DCU, e a quanto pare non lo farà da solo...dato che, oltre a suo fratello Sean Gunn, anche altri due Guardiani della Galassia lo seguiranno nella nuova saga Warner Bros.

Rispondendo ad un fan sul nuovo social network di Meta Threads, l'autore ha spiegato che c'è un motivo se Chris Pratt e Pom Klementieff non sono stati scelti per interpretare loro stessi nella prossima stagione di Peacemaker, lasciando intendere che il DCU ha in serbo per i due attori dei ruoli specifici: ricordiamo che, in precedenza, Pom Klementieff aveva già confermato di aver parlato con Gunn riguardo ad un potenziale ruolo all'interno del nuovo franchise della DC, mentre Chris Pratt è considerato un favorito per il ruolo di Booster Gold, che sarà protagonista della sua serie tv stand-alone.

Nel frattempo, secondo le voci di corridoio anche Margot Robbie e Harley Quinn faranno parte del DCU.