DC, il Batman di Keaton e il Superman di Reeve stanno per tornare... Ma solo nei fumetti

Ne abbiamo visti di re-casting per i più popolari eroi DC nel corso degli ultimi 30 anni, ma per quanto il tempo possa passare alcuni attori resteranno sempre legati a doppio filo a certi ruoli: per molti fan, ad esempio, Batman e Superman avranno sempre e solo il volto, rispettivamente, di Michael Keaton e Christopher Reeve.

Per costoro DC sembra dunque avere in serbo una graditissima sorpresa: nei prossimi tempi, infatti, le due versioni di Bruce Wayne e Clark Kent viste e amate nei film di Tim Burton e Richard Donner faranno il loro ritorno in due serie a fumetti ambientate proprio nei loro universi.

Stando alle notizie trapelate nelle ultime ore, infatti, DC darà alle stampe prossimamente una serie scritta da Rob Venditti e disegnata da Wilfredo Torres ambientata proprio nel lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo film di Superman con protagonista Christopher Reeve; per quanto riguarda Batman, invece, sarà proprio Sam Hamm (già autore del primo film di Tim Burton e relativo sequel) a riprendere in mano in collaborazione con il disegnatore Joe Quinones la Gotham City dipinta nel film del 1989.

Fate parte anche voi di quei fan felici di ritrovare le storiche versioni di Batman e Superman? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando a parlare di cinema, intanto, ecco cosa dobbiamo aspettarci dal futuro del DC Extended Universe; a tal proposito, recentemente Walter Hamada è stato riconfermato presidente di DC Films.