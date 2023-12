DC, Austin Butler è un Freccia Verde fantastico nelle nuove fan-art

Mentre siamo in attesa di capire se e come il nuovo universo cinematografico DC, guidato da James Gunn, riuscirà cambiare il mondo dei cinecomic, dando nuova linfa alle produzioni della Casa di Batman, sulla Rete delle nuove fan art condivise su Instagram presentano una versione di Freccia Verde interpretata dall’attore di Elvis, Austin Butler.

Dopo aver ricordato il fatto che Nicolas Cage avesse contattato David Bowie per il suo Superman, torniamo ad occuparci del futuro del DC Universe per condividere le immagini digitali di un utente di Instagram che ha immaginato Austin Butler come prossimo interprete di Freccia Verde.

Per quanto non sia ancora chiaro se il personaggio entrerà mai a far parte del nuovo universo narrativo di Gunn e Safran, l’artista Shreyak Duggirala ha già provato a dargli un volto plausibile, scegliendo il protagonista di The Bikeriders per rappresentare la sua visione dell’eroe.

Per la sua versione, il fan ha scelto il costume degli anni ’70 modernizzandolo per essere inserito nel contesto dei cinecomic contemporanei e dare finalmente rilevanza al personaggio, visto fino a questo momento soltanto in apparizioni all’interno di show televisivi o serie animate.

Il personaggio, in effetti, potrebbe essere molto utile per quanto riguardi le tendenze narrative care a James Gunn e potrebbe rappresentare un grande nuovo innesto nei lavori della DC.

In attesa di capire se Green Arrow entrerà a far parte del gruppo degli eroi raccontati dalle nuove trasposizioni cinematografiche, vi lasciamo alle bellissime fan art e alle parole di Grant Morrison a proposito dei progetti che ha scritto per la DC e per la Marvel e che non sono mai stati realizzati.