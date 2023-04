DC, attenzione ai leak: la Justice League di James Gunn sarà basata su 'New Frontier'?

Quando James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i primi film del nuovo DC Universe non c'è stata alcuna menzione al futuro della saga di Justice League, ma ora un nuovo leak sul franchise potrebbe aver fatto luce su questa mancanza.

In queste ore, infatti, diversi scooper del settore hanno segnalato che il celebre fumetto Justice League: New Frontier di Darwyn Cooke rappresenterà l'ispirazione principale del nuovo lungometraggio cinematografico della Justice League, il primo crossover dell'universo narrativo creato da Gunn e Safran: in quella storia, la Lega della Giustizia si riuniva per la prima volta per combattere il villain The Center, anche noto come 'Dinosaur Island', un'isola senziente rimasta attiva per migliaia di anni sotto la superficie terrestre e che in questo lasso di tempo ha studiato l'umanità in attesa di colpire - in effetti, sembrerebbe il tipico villain da cui James Gunn sembra attratto.

Le indiscrezioni sono così accurate che anticipano che The Center avrà ruoli minori in diversi progetti DC già annunciati, tra cui Creature Commandos e The Authority, prima di salire sul palco principale di Justice League, e addirittura si spingono già a citare Andy Muschietti, che ha firmato l'imminente The Flash, come prima scelta per dirigere il progetto.

Vale la pena notare due cose, a questo punto: la prima è che James Gunn ha condiviso l'artwork di New Frontier a febbraio scorso, suggerendo in prima persona che il fumetto di Cooke avrebbe fortemente influenzato tutto il DCU; la seconda è che, nonostante sia sempre molto attivo sui social quando si parla di stroncare le sul nascere ogni voce di corridoio mal informata (come accaduto in quesi giorni con i rumor sul casting di Superman), l'autore non si è pronunciato in merito a Justice League: The New Frontier...per lo meno, non ancora.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.