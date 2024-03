DC, l'artista Clay Mann unisce il suo Superman al logo di James Gunn:guardate il risultato

Ogni Superman il suo logo e anche il nuovo Uomo d'Acciaio ha il suo: James Gunn ha svelato il nuovo costume di Superman di David Corenswet in concomitanza con l'inizio delle riprese di SUPERMAN (e non più Superman:Legacy).

In occasione del primo tassello del riavvio del DCU Clay Mann, tra i disegnatori di Superman, ha modificato una delle sue illustrazioni più belle unendo il suo Uomo d'Acciaio al nuovo logo del film di James Gunn (che trovate in calce all'articolo): il risultato è davvero incredibile! Nell'opera, vediamo Clark Kent che si sbottona la camicia, in una posa diventata iconica nella storia della cultura pop, per mostrare il nuovo costume di Superman di James Gunn. Ma l'attenzione del supereroe è catturata da un servizio televisivo che celebra l'86esimo compleanno dell'eroe alieno nato Jerry Siegel e Joe Shuster.

Non abbiamo ancora nessuno scatto rubato dalle riprese e dunque il giudizio del web sul nuovo costume di David Coenswet nella sua interezza tarderà ancora ad arrivare ma è innegabile l'ispirazione da Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross nella costruzione della sagoma iconica di Superman: c'è forse qualche legame tra il fumetto e il nuovo costume di Superman? Al momento i dettagli sulla trama di SUPERMAN sono ancora top secret ma l'avvio delle riprese non ha potuto che entusiasmare i fan.

SUPERMAN di James Gunn con David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e Rachel Brosnahan come Lois Lane arriverà al cinema nel 2025.