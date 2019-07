La DC annuncia la trasposizione animata del Superman Red Son di Mark Millar

Durante il panel al San Diego Comic-Con 2019 dedicato all'imminente Batman: Hush, la Warner Bros Animation e la DC Entertainment hanno annunciato per la gioia dei fan l'arrivo di un adattamento animato del fenomenale Superman Red Son, capolavoro del fumetto supereroistico firmato dal geniale Mark Millar.

Come i fan delle serie tv e dell'Arrowverse in particolare sapranno, la trama di Red Son è già stata trasposta con risultati insoddisfacenti e fuorvianti nella serie Supergirl, modificando molto del materiale originale, il che significa che questo nuovo adattamento sarà molto più fedele al fumetto e quelle atmosfere distopiche e orwelliane, che sono poi la il punto di forza della storia e della rilettura delle origini di Superman.



Per chi non conoscesse il fumetto (che vi invitiamo a recuperare), la storia di Superman Red Son vede il figlio di Krypton atterrare negli anni '30 in Russia, venendo poi presentato nel 1950 al mondo come uno dei condottieri più carismatici del Partito Comunista Sovietico, sconvolgendo la Guerra Fredda e la corsa agli armamenti. È un universo totalmente differente da quello che conosciamo e vede ad esempio Lex Luthor come uno scienziato sposato con Lois Lane e Jimmy Olsen con detective.



L'uscita è prevista per il 2020 a data da destinarsi.