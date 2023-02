DC, gli annunci di casting arriveranno prima di quanto pensiate: lo conferma James Gunn!

James Gunn continua a stuzzicare gli appassionati sulle sue pagine social, e dopo aver condiviso la top10 dei personaggi DC più amati dai fan in queste ore il nuovo ceo dei DC Studios ha commentato le tempistiche degli annunci del casting per i tanti nuovi progetti del DCU.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, James Gunn è comparso sul social network Twitter per rispondere ad uno dei suoi follower curioso di sapere entro quanto tempo la DC comunicherà alcuni dei casting principali della nuova saga reboot, e se ciò accadrà da qui a sei mesi: senza dilungarsi in troppi dettagli, Gunn ha confermato che 'si', entro i prossimi sei mesi la DC annuncerà qualche novità riguardo i casting dei ruoli principali del nuovo DCU.

Negli scorsi mesi, James Gunn è stato di parola con i suoi follower, e dopo aver più volte affermato che la presentazione dei DC Studios sarebbe avvenuta entro la fine di gennaio 2023, l'autore ha effettivamente organizzato il panel del primo Capitolo del DCU l'ultimo giorno disponibile, il 31 gennaio. Questo per dire che, probabilmente, massimo entro la fine di agosto i fan della saga saranno accontentati in fatto di casting.

Ricordiamo che al momento l'unico progetto DCU con una data d'uscita già fissata è Superman: Legacy, che uscirà l'11 luglio 2025, dunque è lecito aspettarsi che il primo attore che verrà annunciato sarà proprio quello che andrà ad interpretare il nuovo Superman, ma chissà: magari i DC Studios vorranno fare le cose in grande per il proprio rilancio, e annunceranno in un colpo solo anche i nuovi interpreti di Batman e di altri personaggi di peso della saga proprio come hanno fatto per i primi film del franchise.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!