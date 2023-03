DC, Ben Affleck si tira fuori dal progetto James Gunn: 'Non dirigerò niente per loro'

Nonostante le tante speculazioni sulla possibilità di vedere Ben Affleck come regista di un nuovo film DC sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, alla fine la verità nuda e cruda rischia di scontentare i fan della saga di supereroi targata Warner Bros Discovery.

In una nuova intervista esclusiva pubblicata da The Hollywood Reporter come parte di un lungo ritratto sulla sua carriera passata, , presente e futura, Ben Affleck ha esplicitamente detto no ad un ruolo in casa DC, dichiarando che non assumerà alcun tipo di ruolo nel nuovo franchise creato da James Gunn e Peter Safran, tanto meno quello del regista di uno dei tanti film in sviluppo: "Non dirigerei qualcosa per la DC di Gunn. Assolutamente no. Non ho niente contro James Gunn, è un grande e sono certo che farà un ottimo lavoro. Semplicemente non voglio entrare in quel mondo e dirigere nel modo in cui lo stanno facendo. Non mi interessa."

Nelle passate settimane, era trapelata una certa vicinanza tra Ben Affleck e il nuovo corso del DCU sviluppato dai nuovi DC Studios, con la star citata dallo stesso James Gunn come parte della 'tavola rotonda' di creatori riuniti per mettere insieme le varie idee che comporranno il primo Capitolo del nuovo universo narrativo connesso. Lo stesso James Gunn, a dire il vero, aveva espressamente parlato di un incontro con Ben Affleck per la regia di un film DC, dunque evidentemente qualcosa in queste settimane dev'essere andato storto: divergenze creative? disinteresse nei confronti dei progetti proposti?

Vedremo se James Gunn, solitamente molto attivo sui social, avrà modo di replicare.