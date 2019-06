Ecco Dazzler in X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg motiva il suo cameo

In attesa di capire quale sarà il futuro cinematografico degli X-Men dopo l'uscita di X-Men: Dark Phoenix e, soprattutto, dell'acquisizione della Fox da parte della Disney, torniamo a parlare di quest'ultima fatica 'mutante' targata Twentieth Century Fox.

In particolare, dopo svariati giorni dalla sua uscita nei cinema di tutto il mondo, è apparsa in rete la prima foto ufficiale dell'attrice Halston Sage (The Orville) nei panni della mutante e cantante Dazzler, una delle fan favourite dei fan del fumetto originale. Potete trovare la sua foto ufficiale comodamente qui sotto.

Parlando della sua inclusione nel cameo che si trova poco dopo l'inizio della pellicola, il regista e sceneggiatore Simon Kinberg ha spiegato: "Onestamente? Sono un grandissimo fan del personaggio di Dazzler. Se ricordate la saga a fumetti originale della Fenice Nera, Dazzler aveva un ruolo importante in quella storia. Quindi volevo che ci fosse una sorta di easter egg che la riguardasse nel film, e in quel momento sembrava davvero appropriato, c'era quella scena in cui sembrava giusto che cantasse, quindi sono riuscita ad includerla nella pellicola.".

X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo capitolo della saga mutante prodotta dalla Fox sin dal 2000 e ne è il suo culmine attendendo il rilancio dei Marvel Studios che, a quanto pare, non avverrà prima di dieci anni.