Days Gone, arriva il live-action: Sam Heughan in lizza per il ruolo di Deacon?

Un nuovo adattamento videoludico basato su un titolo per PlayStation è in sviluppo per la divisione cinematografica di Sony: questa volta si tratta di Days Gone, e nei panni del protagonista potrebbe esserci la star di Outlander Sam Heughan.

Continua il trend degli adattamenti videoludici, e in particolare di quelli targati Sony.

Dopo l'uscita del film di Uncharted con Tom Holland e in attesa di vedere cosa ci riserverà la serie di HBO The Last of Us, ecco arrivare una nuova pellicola per Sony PalyStation Productions, questa volta ispirata al gioco Days Gone.

Secondo Deadline, lo sceneggiatore candidato al Premio Oscar Sheldon Turner (Tra le nuvole, Non aprite quella porta: l'inizio) ne starebbe scrivendo la sceneggiatura, e come interprete principale si starebbe pensando alla star di Outlander Sam Heughan.

Il popolare videogioco è ambientato nel Nordest del Pacifico, dopo la diffusione di una devastante pandemia globale. "Deacon St. John, un ex-motociclista, lotta per sopravvivere contro le forze della disperazione e predatori umani con delle mutazioni causate dal virus nel tentativo di ritrovare l'amore della sua vita, perduto e presunto morto".

Heughan, ovviamente, ricoprirebbe il ruolo di Deacon, ma null'altro si sa sugli altri possibili membri del cast.

Tra i produttori del progetto cinematografico di Days Gone troviamo Jennifer Klein e Turner con la loro compagnia di produzione, Vendetta Productions e Asad Qizilbash assieme a Carter Swan per Sony PlayStation Productions.

E voi, che ne pensate di un live-action di Days Gone? Vedreste bene Heughan nel ruolo del protagonista? Fateci sapere che ne pensate.