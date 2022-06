Day Shift: primo sguardo al comedy action sui vampiri con Jamie Foxx e Snoop Dogg

Un action sparatutto con toni da commedia e atmosfere horror? Con protagonisti Jamie Foxx e il rapper Snoop Dogg intenti a sparare su mandrie di vampiri assetati di sangue? Ci ha pensato il regista di John Wick con Day Shift, film in arrivo su Netflix che si mostra con un primo first look dalla Geeked Week.

Già alla rivelazione dei primi dettagli di Day Shift, era chiaro che il nuovo titolo prodotto da Chad Stahelski, già regista di John Wick, sarebbe stato un action tanto adrenalinico quanto demenziale, ma nel senso buono e “di genere” del termine. Un comedy horror in cui i vampiri sarebbero letteralmente volati attraverso le stanze a suon di fucili a canne mozze e minigun impugnati da rapper di fama mondiale. Quel rapper, altro dettaglio semplicemente esilarante, è Snoop Dogg, che con una carriera cinematografica già alle spalle (seppur minima) si aggiunge al cast di Day Shift.

Ma un film del genere, fatti i tre nomi che lo rendono talmente epico – oltre a J.J. Perry alla regia – può essere gustato solo con uno sguardo ravvicinato. E ora Netflix ce lo dà alla sua seconda giornata della Geeked Week tutta dedicata ai film, in questo nuovo evento esplosivo che ci sta regalando tanto materiale promozionale da riempire un anno di uscite. Più che un semplice trailer, quello di Day Shift è qualcosa di meglio: un inside look capace di renderci tutta l’adrenalina e gli effetti speciali di una realizzazione tanto folle. Godetevela in attesa dell’uscita del fil il 12 agosto.

Come spiegato dal produttore Shaun Redick a The Wrap: "Day Shift è una corsa emozionante con azione, pericolo e comedy fondata su una radicata mitologia, gli ingredienti chiave per il miglior momento assoluto che puoi vivere guardando un film. Non potremmo essere più entusiasti di produrlo con Netflix con Jamie Foxx protagonista!". L’attore è ormai alla sua terza collaborazione con il gigante dello streaming.