Dark Phoenix incassa 5 milioni di dollari al day 1, Pets 2 si ferma a 2,3

Il debutto di X-Men: Dark Phoenix al cinema negli Stati Uniti ha fatto registrare un incasso di circa 5 milioni di dollari, secondo la Disney. La cifra è leggermente inferiore rispetto al day-one di Godzilla la scorsa settimana, 6,3 milioni in apertura ma 47 in totale nel weekend, contro i più di 50 auspicati.

Le prime proiezioni di Dark Phoenix sono iniziate alle 18 con gli spettacoli Imax, seguiti poi dalla programmazione completa alle 19. Il film con Sophie Turner, Jessica Chastain e Jennifer Lawrence è andato leggermente al di sotto dei risultati ottenuti al debutto da pellicole come Detective Pikachu (che ha fatto registrare un incasso di 5,7 milioni) e Shazam! (5,9 milioni).

L’altro atteso debutto della settimana, Pets 2 di Universal/Illumination, ha incassato invece 2,3 milioni di dollari nei circa 3200 cinema in cui è stato proiettato, sempre a partire dalle 18. La cifra è in calo del 57% rispetto al primo capitolo della saga, che nel 2016 alla premiere incassò 5,7 milioni, ma è abbastanza vicina a quella di un altro film targato Illumination, Il Grinch (2,15 milioni). Pets 2, d’altra parte, non si pone certo l’obiettivo di superare l’originale, ma secondo alcune proiezioni potrebbe vincere la lotta a due del primo weekend con Dark Phoenix, incassando più di 60 milioni di dollari ai box office contro i 50-55 del “rivale”.

Il film Marvel, dal canto suo, sembra proiettato a conquistare il mondo: ha già incassato 15 milioni di dollari oltreoceano, di cui ben 13 dal mercato cinese.