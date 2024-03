Dawn of the Dead, cosa accadde ai sopravvissuti del film di Zack Snyder? Parla James Gunn

Tra i nostri Everycult c’è anche Dawn of The Dead, il film del 2004 realizzato da Zack Snyder in collaborazione con James Gunn.

A distanza di anni, ancora sono molte le ipotesi attorno al finale della pellicola, remake del film “Zombi” del maestro George A.Romero. Ufficialmente, i personaggi di L’alba dei morti viventi non sembravano avere molte speranze. Dopo essere fuggiti dal centro commerciale e aver requisito una barca, i nostri eroi arrivano a destinazione, solo per scoprire che l'isola dove avevano cercato rifugio era anch'essa infestata dai non morti. Ciò nonostante, rimangono ancora dei dubbi sull’effettivo destino dei protagonisti. Da un po’ di tempo James Gunn risponde sul social threads alle domande dei fan. Un utente ha chiesto: “Cosa è successo ai sopravvissuti alla fine di Dawn of the Dead?”, la risposta del regista ha posto fine a ogni mistero: “Quali sopravvissuti?” ha scritto Gunn. Zack Snyder ha anche omaggiato James Gunn per la realizzazione di una scena folle in Dawn of the Dead.

Successivamente, Gunn e Snyder hanno preso strade diverse, anche se entrambi si sono concentrati principalmente sul mondo supereroistico. Di recente, al primo è stato affidato l’arduo compito di risollevare le sorti dell’universo DC, mentre il secondo ha debuttato sulla piattaforma streaming con la sua nuova Space Opera “Rebel moon”.