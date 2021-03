Dawn of the Beast, il Bigfoot si scontra con il Windigo nel trailer del nuovo horror

Kong vs Godzilla insegna: di film che mettono l'una contro l'altra delle spaventose creature leggendarie non ne avremo mai abbastanza. Allo stesso modo al mondo non ci saranno mai troppi film sul Bigfoot: perché, dunque, non metterne su uno in cui il nostro amico possa scontrarsi con un'altra creatura protagonista delle leggende americane?

La base da cui parte Dawn of the Beast è proprio questa: come ci viene mostrato dal trailer rilasciato proprio qualche ora fa, infatti, il nuovo film horror ci presenterà uno scontro all'ultimo sangue tra il Bigfoot e il Windigo, una creatura demoniaca presente in molte leggende dei Nativi Americani.

La sinossi del film è esattamente quella che ci aspetteremmo da un'opera del genere: "Con l'obiettivo di vedere Bigfoot, un gruppo di studenti si avventura nelle profondità di un'area selvaggia degli Stati Uniti nord-orientali nota per i suoi strani avvistamenti di creature. Presto scoprono un male molto più sinistro e in agguato in quei boschi, il Windigo: una volta che lo spirito avrà scoperto la loro presenza non ci vorrà molto perché venga a prenderli. Chi sopravvivrà a una battaglia tra i due mostri più famigerati della foresta?" recita la trama di Dawn of the Beast.

Il film sarà disponibile in DVD e in versione digitale HD dal prossimo 6 aprile: fino ad allora non possiamo far altro che accontentarci di questo inquietante trailer.