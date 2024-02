'Sono davvero emozionato': Mark Ruffalo festeggia la stella sulla Walk of Fame

Giovedì si è tenuta la cerimonia di assegnazione della stella sulla Hollywood Walk of Fame a Mark Ruffalo. L'attore, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Bruce Banner/Hulk nella serie di film del Marvel Cinematic Universe, ha festeggiato entusiasta il prestigioso riconoscimento ad una carriera ricca di grandi performance.

Tra coloro presenti all'evento dello svelamento della stella di Mark Ruffalo spiccavano i colleghi Tim McNeil e Jennifer Garner, insieme al regista David Fincher, che ha diretto Ruffalo in Zodiac, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige, il regista di Avengers Joss Whedon, e gli attori Barry Keoghan e Lily Reinhart.



La stella di Mark Ruffalo è situata al 6777 di Hollywood Boulevard, la numero 2.772 sulla famosa passeggiata californiana. Visibilmente emozionato, Mark Ruffalo ha commentato:"Sono così emozionato, sono così grato per questo, e grato per questi tributi da persone con cui ho un legame così profondo, con cui ho davvero iniziato tutto questo, e che ho amato e ammirato, e che rappresentano così tante parti diverse di ciò che mi ha portato oggi fino a qui".

Jennifer Garner ha elogiato il collega:"Che fortunati siamo ad esser stati in un film del quale i bambini si vestono ancora ad Halloween?" riferendosi alla commedia 30 anni in un secondo "Mi chiedo se le mie colleghe Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth [Paltrow], Keira Knightley... Mi chiedo se sarebbero d'accordo sul fatto che il successo di questa commedia romantica di Mark sia dovuto ai capelli arruffati e all'adorabile camicia sbottonata, entrambi diventati la norma per i ragazzi carini ovunque nei successivi vent'anni. Lavorare con te, Mark, significa volerti bene, non importa cosa si dica... Ti permetti di essere pienamente conosciuto dai tuoi colleghi, dal pubblico, dal mondo... Il tuo lavoro in Povere creature! merita tutti i premi, tutti quanti. Ma il vero successo sta nel vedere quanto siano entusiasti e felici i tuoi colleghi nell'avere l'opportunità di sostenerti e celebrarti. Ogni volta che il tuo nome viene chiamato, Hollywood fa un respiro profondo collettivo e dice 'Va bene, è successa la cosa buona e giusta'".



Mark Ruffalo ha lavorato nell'ultimo film di Yorgos Lanthimos: ecco la recensione di Povere creature!