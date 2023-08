È davvero Doctor Strange la più grande minaccia del Multiverso MCU? I numeri sono chiari

In questi giorni i noti insider del settore hanno svelato il fumetto che fornirà la base per la trama di Doctor Strange 3, un film che a quanto pare sarà fondamentale per la Saga del Multiverso per svariati motivi.

Prima di tutto perché, sempre secondo le indiscrezioni, finirà con l'aprire la strada agli eventi di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, dei quali dovrebbe rappresentare un vero e proprio prologo con la sua storia incentrata sulle Incursioni, ma in secondo luogo anche perché presenterà una sottotrama che diventerà centrale per tutta la Saga del Multiverso - il fatto cioè che il vero nemico del Multiverso, per un motivo o per l'altro, non è tanto Kang il Conquistatore quanto Doctor Strange. Ma del resto i Marvel Studios non ce lo stanno già dicendo fin dall'inizio?

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, vale a dire da quando Stephen Strange è tornato 'in vita' e la Saga del Multiverso ha avuto inizio, il Marvel Cinematic Universe ha introdotto 5 varianti di Doctor Strange, ognuna delle quali ha lasciato dietro di sé danni incommensurabili: due di loro hanno completamente distrutto i propri universi (Sinister Strange e Supreme Strange), uno ha distrutto un altro universo (Doctor Strange 838), un altro era pronto a prendere il potere di America Chavez e ucciderla per il bene del Multiverso (Doctor Strange 617) e infine il 'nostro' Doctor Strange ha rischiato di far collassare la realtà in Spider-Man: No Way Home.

Che sia per ragioni egoistiche o per errori di valutazione, insomma, Doctor Strange sembra già essere il centro della Saga del Multiverso (un 'evento canonico', come lo chiamerebbe Miles Morales), ma chiaramente il supereroe dell'universo principale Terra-616, essendo 'il nostro Doctor Strange', dovrà trovare un modo per ribaltare la situazione. Non a caso, pare che Avengers 5 e Avengers 6 saranno un Doctor Strange contro Kang sulla falsariga di come Infinity War e Endgame furono giocati sullo scontro (anche di filosofie) tra Iron Man e Thanos.

Doctor Strange 3 non ha ancora una data d'uscita, ma si suppone arriverà prima di Avengers: The Kang Dynasty, previsto per maggio 2026. Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.