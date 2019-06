Gli Eterni: preso Ben Davis, dop di Captain Marvel e Guardiani della Galassia

Mentre insistono le voci circa un coinvolgimento di Keanu Reeves nel cast de Gli Eterni, possiamo confermarvi ufficialmente che la pre-produzione del nuovo film Marvel Studios procede a gonfie vele, con il direttore della fotografia Ben Davis reclutato nelle scorse ore per il progetto.

Si tratta del quinto film del Marvel Cinematic Universe ripreso da Davis, che in precedenza aveva lavorato a Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange e Captain Marvel. Nel corso della sua carriera, l'apprezzato dop ha contribuito alla realizzazione di alcuni successi particolarmente acclamati dalla critica e dal pubblico internazionale, come Tre Manifesti A Ebbing, Missouri, Kick-Ass e The Pusher.

Prossimamente, Davis collaborerà nuovamente con Matthew Vaugh per la fotografia di Kingsman: The Great Game.

Attualmente non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda il cast, che però dovrebbe includere Angelina Jolie, Richard Madden (Rocketman, Il Trono di Spade, Bodyguard), Numail Nanjani (The Big Sick, Silicon Valley, Men In Black: International) e Dong-seok Ma (Train To Busan).

In attesa di annunci definitivi, vi ricordiamo Gli Eterni sono un gruppo di umanoidi simili a delle divinità che sono stati geneticamente alterati dalle entità cosmiche chiamate i Celestiali, precedentemente menzionati nei due film della saga di Guardiani della Galassia. Milioni di anni fa abbandonarono la Terra per viaggiare nel cosmo, e alcuni di loro si stabilirono su Titano (il pianeta natale di Thanos).

La Jolie dovrebbe interpretare Sersi mentre Madden potrebbe prestare il proprio volto a Ikaris. Le riprese dovrebbero iniziare questo settembre al Pinewood Studios UK di Iver Heath, Buckinghamshire, Inghilterra.