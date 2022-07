David Warner è morto: addio alla star di The Omen, Tron e Titanic

Il mondo del cinema ha perso in queste ore un altro esponente illustre: David Warner ci ha lasciati durante la giornata di ieri, con la notizia della morte dell'attore ottantenne confermata solo in questi istanti dalle agenzie di stampa, con la BBC che prima di tutte ha comunicato al mondo la triste novità.

L'emittente britannica ha infatti riportato il comunicato rilasciato dalla famiglia di Warner dopo la scomparsa dell'attore: "Nel corso degli ultimi 18 mesi aveva reagito alla diagnosi con la sua solita grazia e dignità... Ci mancherà immensamente, mancherà alla sua famiglia e ai suoi amici e verrà ricordato come un uomo dal cuore gentile, come un uomo, un compagno e un padre generoso e compassionevole, i cui lavori hanno toccato il cuore di tanti nel corso degli anni" si legge nella lettera dei familiari.

Nato a Manchester il 29 luglio del 1941, Warner timbrò per la prima volta il cartellino nel mondo del cinema nel 1963, in occasione di Tom Jones, di Tony Richardson; l'attore inglese verrà ricordato per decine di lavori di successo, tra cui The Omen - Il Presagio, Titanic, Tron, ma anche Il Seme della Follia, di John Carpenter, o Il Pianeta delle Scimmie di Tim Burton. Qui, intanto, vi lasciamo la recensione de Il Ritorno di Mary Poppins, ultima comparsa di David Warner sul grande schermo.