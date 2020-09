David Sutcliffe, che fine ha fatto la star di Una mamma per amica e Super Storm?

Questa sera su Cielo va in onda Super Storm, film fantascientifico del 2011 che vanta tra i suoi protagonisti David Sutcliffe. Questo nome probabilmente non vi dirà molto ma, agli appassionati di serie tv ricorderà sicuramente qualcosa. Si tratta infatti dell'interprete di Christopher Hayden, il padre di Rory Gilmore in Una mamma per amica.

L'attore di origini canadesi dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha preso parti ad alcune produzioni di successo tra cui ricordiamo Will e Grace e Friends. Come abbiamo già detto il grande successo arriva appunto con la partecipazione alla serie Una mamma per amica, dove rimarrà uno dei personaggi stabili per ben 7 sette stagioni. Ha partecipato poi a diversi episodi delle prime due stagioni della serie tv Private Practice ed anche a CSI Miami. É stato poi protagonista di Cracked dove interpreta il detective Aidan Black.

David Sutcliffe non ha partecipato solo a serie tv ma anche, ad alcuni lungometraggi di discreto successo tra cui annoveriamo Cake - Ti amo, ti mollo... ti sposo, con Sandra Oh e Heather Graham, Sotto il sole della Toscana, Testosterone, Happy Endings e Aspettando il tuo sì.

La sua è stata una carriera non particolarmente brillante e il 20 maggio 2019, Sutcliffe ha annunciato il ritiro dalla recitazione attraverso la sua pagina Facebook ufficiale.

