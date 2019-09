David Strathairn entra nel cast all-star di Nightmare Alley di Guillermo Del Toro

Dopo l'annuncio dell'ingresso nel cast di Rooney Mara arrivato qualche settimana fa Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo Del Toro, accoglie anche l'attore David Strathairn.

A confermarlo pochi minuti l'Hollywood Reporter, secondo il quale Strathairn assumerà un ruolo chiave nel film: interpreterà infatti Pete Krumbein, il marito alcolizzato del personaggio di Toni Collette, Zeena, una donna che lavora in un circo itinerante nel quale presta servizio come rinomata sensitiva. Si tratta della prima collaborazione fra Strathairn e Del Toro: l'attore quest'anno è stato visto al cinema nel blockbuster della Warner Bros. Godzilla: King of the Monsters, al fianco di Kyle Chandler, Vera Farmiga e Ken Watanabe.

Nightmare Alley, primo film per il regista messicano dopo il trionfo agli Oscar con La Forma dell'Acqua, includerà anche Bradley Cooper, le succitate Toni Collette e Rooney Mara, e poi ancora Cate Blanchett, Ron Perlman e Richard Jenkins. Come se non bastasse, voci di corridoio suggeriscono che anche Willem Dafoe e Michael Shannon sono prossimi ad unirsi al cast.

Del Toro dirigerà da una sceneggiatura scritta da Kim Morgan (The Forbidden Room). Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2020 a Toronto, ma nessuna data di uscita è stata ancora confermata. Il film, lo ricordiamo, sarà un adattamento dell'omonimo romanzo horror, già adattato per il cinema nel 1946 col titolo La Fiera delle Illusioni.

L'opera sarà rated-r e molto oscura, sebbene non includerà i tipici elementi fantasy dei film di Del Toro.