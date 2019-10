David Simon parla a Rolling Stone delle accuse di molestie a James Franco

James Franco mesi fa è stato accusato di molestie sessuali e lo scandalo scoppiò al termine della prima stagione di The Deuce, serie tv HBO che vede Franco protagonista. Il produttore David Simon all'epoca reagì dicendo che non ci furono testimonianze di comportamenti inappropriato sul set e quindi HBO decise di proseguire con Franco.

Nelle ultime settimane sono arrivate altre accuse da altre donne. David Simon ha parlato a Rolling Stone, soffermandosi proprio sulla vicenda che coinvolge l'attore, parlando delle differenze tra le accuse a Franco e quelle ad Harvey Weinstein:"La cosa più deludente per me è stato proprio il modo in cui queste accuse sono state trattate. Ora sono al telefono con voi e la fondamentale distinzione tra ciò che James sta affrontando e gli altri casi non è stata in realtà messa in evidenza. La differenza fondamentale è che James Franco non ha cercato di usare la sua posizione per fare sesso con nessuno. Non esiste un caso. Non stava sfruttando il suo status per cercare di chiedere un favore sessuale a nessuno. Se fosse stato questo il caso lo show non sarebbe andato avanti".



Simon ha proseguito:"Non avremmo continuato lo show. Perché a quel punto sarebbe stato come con Weinstein o Moonves, o uno di questi altri casi. Non l'hai notato? Non è qualcosa di notevole da dire giornalisticamente? Non è solo retorica".

Il produttore ha parlato anche del Los Angeles Times:"Direi che il Los Angeles Times fosse a conoscenza di ciò che avevano e non avevano fatto. Che la parte del leone sulla cronaca reale e aggressiva l'avessero fatta al New Yorker e al New York Times".

David Simon ha quindi espresso la sua frustrazione per come è stato trattato il caso che ha visto coinvolto James Franco. Franco è stato anche testimone nel processo che vede di fronte Johnny Depp e Amber Heard.