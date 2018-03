David Oyelowo prenderebbe in considerazione il ruolo di James Bond

ha confermato che prenderebbe in considerazione la possibilità d'interpretare James Bond se gli venisse offerto il ruolo ma ciò che non significa che sarebbe disposto a cogliere l'opportunità. Oyelowo è apparso in svariati film nel corso della sua carriera, tra cui

Il suo ruolo più importante sinora è stato quello di Martin Luther King nel film di Ava DuVernay, Selma - La strada per la libertà. E ora i suoi fan si stanno chiedendo se accetterebbe il ruolo dell'agente 007 in futuro.

Sono tanti i nomi che circolano per raccogliere l'eredità di Daniel Craig, che lascerà il ruolo dopo il prossimo film in programma su Bond, il venticinquesimo. Al momento i due nomi più importanti usciti nelle ultime settimane sono quelli di Idris Elba e Charlize Theron. Il fatto è che Elba è afroamericano e Theron sarebbe la prima donna a interpretare l'iconico ruolo al femminile: i requisiti fondamentali per la parte, ovvero il sesso maschile e l'origine etnica del personaggio potrebbero non essere più indispensabili, secondo la produttrice Barbara Broccoli, che ha recentemente affermato che il prossimo James Bond potrebbe essere una donna o una persona di colore. Se fosse davvero così allora un attore come David Oyelowo potrebbe ottenere la parte. La domanda è: Oyelowo potrebbe prendere in considerazione il ruolo?

Recentemente a David Oyelowo è stato chiesto se considererebbe il ruolo di Bond. Pur ammettendo che non disdegnerebbe la possibilità d'interpretare 007, l'attore è piuttosto pragmatico in tal senso:"Si, lo prenderei in considerazione ma ciò non significa che lo farei. Sono un attore che ama interpretare molti ruoli diversi e, a volte, quando reciti in un ruolo così iconico può essere più impegnativo".

Come dice bene Oyelowo, interpretare un personaggio come Bond può essere una sfida, soprattutto perché richiederebbe un contratto per molti film. Ad esempio, Daniel Craig firmò un contratto per cinque film nel 2005 e quell'accordo si concluderà dopo Bond 25. All'epoca dell'ingaggio Daniel Craig era più giovane rispetto alla maggior parte degli attori che in passato interpretarono il personaggio di James Bond (anche se non il più giovane) e le sfide fisiche alle quali vengono sottoposti gli attori di 007 sono molto intense.

David Oyelowo sembra aperto all'idea d'interpretare il personaggio ma ciò non significa che lo Studio lo contatterà. A Chris Hemsworth è stato recentemente chiesto d'interpretare James Bond ora che il suo contratto con la Marvel è scaduto ma l'interprete di Thor ha specificato, pur essendo onorato della possibilità, di non esser troppo interessato alla parte, considerandola più adatta ad un attore inglese.