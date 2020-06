David Lynch, il regista di culto sorprende i fan su YouTube

David Lynch ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan, pubblicando su YouTube il primo episodio della web serie Rabbits, girata nel 2002 e poi inserita successivamente in uno dei suoi film più iconici, Inland Empire. Lynch si è dimostrato un ottimo intrattenitore durante il periodo del lockdown causato dalla pandemia.

Il regista di Twin Peaks ha creato un evento quotidiano con la serie What Is David Working on Today?, oltre alle sue esilaranti previsioni del tempo e il corto d'animazione Fire (Pozar). Nella web serie Rabbits sono protagonisti attori storici del cinema di David Lynch, come Naomi Watts, Laura Harring e Scott Coffrey, che l'anno prima di girare Rabbits parteciparono a Mulholland Drive.



I tre sono i protagonisti di Rabbits, nei panni di conigli-umani che chiacchierano amabilmente in un particolare salotto.

Il primo episodio è ora stato messo a disposizione degli utenti dallo stesso Lynch, arricchito dalle musiche dello storico collaboratore e compositore Angelo Badalamenti, colui che ha creato l'iconica sequenza musicale, nonché la soundtrack, de I segreti di Twin Peaks, serie cult che ha visto prodotta una terza stagione tre anni fa.

Durante la quarantena David Lynch ha invitato i fan a riscoprirsi ed essere creativi. Come già anticipato, settimana scorsa Lynch ha pubblicato il suo cortometraggio Fire (Pozar) su YouTube, lavoro realizzato già da qualche anno, ottenendo un ottimo riscontro dai suoi appassionati.