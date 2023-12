David Lynch si è fatto pagare con un pacchetto di Cheetos per il cameo in The Fabelmans

David Lynch ha partecipato all'ultimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, in un cameo nel ruolo di John Ford. Il regista di Twin Peaks e Mulholland Drive ha raccontato di aver accettato di partecipare al lungometraggio soltanto in cambio di un pagamento davvero bizzarro: un pacchetto di patatine Cheetos.

Intervistato dal magazine Empire, Lynch ha svelato di aver chiesto un grande sacchetto di Cheetos in camerino come requisito per apparire brevemente nel film di Spielberg.



"Bene, Cheetos, innanzitutto, le adoro. E ogni volta che posso, le prendo. Ma so che non sono proprio cibo sano. Quindi, quando esco di casa e ho l'occasione.... Ma non le prendo così spesso, onestamente" ha confessato il regista.

Le Cheetos sono una delle debolezze di David Lynch, che ha confessato di esagerare nell'abbuffarsi ogni volta che le acquista:"Se le prendo, voglio un grande sacchetto. Perché una volta che inizi... Devi averne un sacco prima di poter rallentare ed effettivamente fermarti. Altrimenti, con un sacchetto piccolo, poi gireresti per giorni cercandone altri". Laura Dern ha convinto David Lynch a partecipare al film ma forse le Cheetos sono state il tassello decisivo.



Nel film, Lynch interpreta il regista John Ford che dispensa consigli al giovane protagonista del film, Sammy Fabelmans (Gabriel LaBelle) ma inizialmente non aveva accettato la proposta di Spielberg:"All'inizio non volevo farlo. E il motivo è che per quanto riguarda la recitazione, ho cercato deliberatamente di tenermi lontano, dando la possibilità ad attori come Harrison Ford e George Clooney di proseguire nelle loro carriere". Alla fine David Lynch ha accettato: gli piaceva la scena, concordava con i consigli che Ford dispensa a Fabelmans, Laura Dern è stata convincente e... ha ottenuto un sacchetto di Cheetos.

Non perdetevi la nostra recensione di The Fabelmans, l'ultimo film diretto da Steven Spielberg.