David Lynch, un nuovo progetto per il regista? 'Per adesso mi godo l'isolamento'

La scorsa estate David Lynch aveva fatto un'allusione a un suo progetto, cinematografico o televisivo, in fase di sviluppo, dichiarando in un'intervista: "Potrebbe esserci qualcosa in arrivo che significherebbe meno tempo da dedicare al mio canale YouTube". L'eccentrico regista pubblica infatti video di ogni tipo, comprese le previsioni del tempo.

Da allora non sono arrivate altre novità, ma a giudicare da una recente intervista video con PCS Literary Magazine sembra che qualcosa bolla in pentola. David Lynch, infatti, ha raccontato che, se non fosse stato per la pandemia e il conseguente lockdown, in questo momento sarebbe probabilmente su un set a dirigere un nuovo lavoro. "Non lo so per certo, ma probabilmente starei facendo un film o continuando una storia."

Detto questo, il regista di Mulholland Drive sembra aver preso bene i mesi di forzata inattività. "Sono in isolamento e amo l'isolamento" ha continuato. "Non posso fare alcune cose, ma posso dipingere, dedicarmi alla scultura, lavorare al mio canale YouTube. È davvero fantastico, diciamo che l'isolamento mi piace un sacco."

È su quel concetto non meglio chiarito, "continuando una storia", che molti fan si sono soffermati, sperando che si tratti di una nuova stagione di Twin Peaks. Dopo il ritorno della serie nel 2017, si rincorrono periodicamente voci su eventuali nuovi episodi, ma non c'è mai stato un annuncio ufficiale.

L'ultimo film di David Lynch, intanto, continua ad essere Inland Empire, datato 2006. Nei mesi scorsi, invece, Netflix aveva pubblicato un suo cortometraggio inedito del 2016, What did Jack Do?