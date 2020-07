David Lynch, nuovo progetto in arrivo? Le dichiarazioni ambigue del regista

David Lynch nel corso della quarantena si è distinto come una delle celebrità che maggiormente hanno intrattenuto i fan grazie al suo canale YouTube, pubblicando previsioni meteo e vecchi cortometraggi realizzati in passato. Durante una recente intervista, Lynch ha parlato del futuro, rilasciando alcune dichiarazioni piuttosto enigmatiche.

Lynch non è entrato particolarmente nei dettagli ma ha dichiarato:"Potrebbero esserci delle cose che potrebbero significare che meno tempo potrebbe essere speso sul canale YouTube". Sembra facile intuire che una frase del genere possa significare che Lynch sia impegnato in un nuovo progetto. Tuttavia quando si tratta del regista di Twin Peaks niente si può dare per scontato.

Da tempo circolano voci e rumor sul possibile nuovo lavoro di David Lynch. L'ultimo progetto al quale il regista si è dedicato è la terza stagione della serie cult Twin Peaks, uscita nel 2017. Lo scorso ottobre si parlò di una quarta stagione di Twin Peaks, anche a seguito delle criptiche dichiarazioni della figlia, Jennifer Lynch, membro del consiglio d'amministrazione dell'Hollywood Horror Museum.

Qualche mese fa si parlò anche di un progetto in collaborazione con Netflix, dopo l'uscita sulla piattaforma streaming del cortometraggio You Don't Know Jack.

Durante la quarantena David Lynch ha invitato i fan a riscoprirsi ed essere creativi. Su Everyeye trovate la recensione di Strade perdute, uno dei cult della filmografia del cineasta americano, autore di titoli come Mulholland Drive e Inland Empire.