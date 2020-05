David Lynch, Fire (Prozar) è finalmente online: tutti i segreti del corto animato

L'attesissimo corto d'animazione scritto, diretto ed animato da David Lynch è finalmente online: dopo l'annuncio e la fervente attesa di Fire (Pozar) finalmente il progetto del maestro del cinema è visionabile gratuitamente al grande pubblico. Continuate dopo il salto per scolpirlo insieme a noi!

Con un semplice click nel player in alto potrete ammirare Fire (Pozar) in tutti i suoi 10 ed enigmatici minuti... Del resto non poteva essere diversamente essendo stato partorito dalla mente del creatore di Twin Peaks.

Oltre a quella di Lynch, il corto reca anche la firma di Marek Zebrowski, compositore di origini polacche ed americane che si è occupato della sfera musicale del progetto: i due avevano già lavorato insieme al'album Polish Night Music, distribuito nel 2007 e che troverete in calce.

Nel 2015 Lynch aveva già parlato di Fire (Polar) e aveva descritto così il processo creativo dell'improbabile duo: "Il punto fondamentale di questo esperimento era è che io non dicessi nulla a Marek di ciò che volevo realizzare e lui avrebbe dovuto in qualche modo interpretare le immagini che avevo animato. È stato un esperimento davvero riuscito e amo davvero le composizioni che ha creato per il quartetto d'archi Penderecki".

"Penso che sia un film molto malinconico e in un certo senso poetico", aveva dichiarato Zebrowski in quell'occasione, "Senza essere troppo esplicito, ho tentato di dare voce a quello che David voleva dire. Per esempio, in una scena c'è qualcosa che sembra una tempesta di grandine e ho usato molto la tecnica del "pizzicato", ma anche un sottofondo melodico per essere certo che ci fosse anche la componente lirica."



Sul canale YouTube DAVID LYNCH THEATRE troverete anche altri video realizzati dal regista, tra cui anche le stravaganti previsioni del tempo fatte dallo stesso David Lych.