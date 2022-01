David Lynch e Dune: dov'è che il film tradisce l'opera di Frank Herbert?

Non scopriamo certo oggi che il Dune di David Lynch non sia troppo fedele all'opera di Frank Herbert: il regista di Velluto Blu ed Eraserhead volle modificare in maniera decisamente massiccia lo svolgimento dell'epopea di Paul Atreides, finendo per prendere una direzione completamente diversa dal libro soprattutto nella seconda parte.

Elencare tutte le differenze tra film e libro richiederebbe pagine e pagine: per oggi preferiamo quindi limitare la nostra attenzione a un punto in particolare che, a nostro modo di vedere, rappresenta il principale "tradimento" della mastodontica opera di Herbert ad opera del genio visionario di Mulholland Drive.

Lynch, infatti, nella sua opera più discussa ignora completamente il messaggio ecologista che fa da pilastro portante al lavoro di Herbert: nei libri del ciclo di Dune, infatti, l'importanza dei Fremen non è ridotta al campo di battaglia, ma consiste soprattutto nel modo in cui il popolo del deserto si fa "braccio armato" del progetto di Liet-Kynes per trasformare il deserto di Arrakis in un'area verde e vivibile.

Il rapporto dei Fremen con i Vermi della Sabbia e con l'ecosistema del pianeta risulta infatti fondamentale per l'attuazione del piano di Kynes, che in loro ripone le speranze di successo di un progetto che richiederà secoli per dare dei frutti tangibili: tutto ciò è praticamente assente nel film di Lynch, che accenna sì al rapporto dei Fremen con il loro pianeta natale, ma alla fine concede a Stilgar e soci solo lo spazio necessario a risultare decisivi per la rivincita di Paul sull'Imperatore e gli Harkonnen.

Recentemente, intanto, Denis Villeneuve ha parlato di Lynch e del suo Dune.