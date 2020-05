David Lynch, il cortometraggio Fire (Pozar) è in arrivo su YouTube!

David Lynch ci ha abituati alla sua imprevedibilità nel corso degli anni: il regista di Mulholland Drive di tanto in tanto si fa vivo con una nuova sorpresa tirata fuori dal suo inesauribile cilindro, ultima delle quali il suo canale YouTube.

Già, perché qualche giorno da David Lynch ha lanciato a sorpresa il suo canale YouTube inaugurandolo con un video di... Previsioni meteo! Stupore collettivo sì, ma neanche troppo: dall'autore di Inland Empire, come già detto, c'è da aspettarsi questo e molto altro.

Torniamo però in ambienti conosciuti con la prossima release prevista per il canale: Lynch sta infatti per rendere disponibile su YouTube Fire (Pozar), il cortometraggio scritto, diretto e animato dal buon David e realizzato in collaborazione con Marek Zebrowski, che ha scritto le musiche interpretate dal Penderecki String Quartet.

"Il punto dell'esperimento era che io non avrei dovuto dire nulla sulle mie intenzioni, e Marek avrebbe dovuto dare una sua interpretazione a quanto visto. Dico che è stato un esperimento di grande successo, e adoro le musiche che Marek ha scritto per il Penderecki String Quartet" ha detto Lynch sul corto qualche tempo fa.

A questo punto non resta che aspettare l'uscita su YouTube per farsene un'idea: il regista, intanto, ammise un po' di tempo fa di considerare Dune e Fuoco Cammina con Me i suoi unici fallimenti.