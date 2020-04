David Lynch sul CoronaVirus: durante la quarantena invita a riscoprirsi ed essere creativi

Adesso, forse per la prima volta dopo decenni, tutte le nazioni si ritrovano fianco a fianco nella lotta ad un comune nemico, il CoronaVirus, e come altri prima di lui anche il noto regista David Lynch ha inviato un suo messaggio di speranza al mondo e a chi, come lui, è costretto a casa in quarantena.

Ai microfoni di Vice Lynch ha raccontato di come sta trascorrendo le sue giornate, una parte delle quali è dedicata alla meditazione trascendentale e alla cura dello spirito, attività che secondo il regista può tocca le vette più alte nella creatività e nell'arte.

"Per qualche ragione, stavamo seguendo la strada sbagliata e Madre Natura ci ha detto 'Basta! Fermate tutto!'. Questa situazione durerà abbastanza a lungo da portarci ad un nuovo modo di pensare".

Ha aggiunto: "Penso che quello che sta accadendo ci renderà molto più spirituali, molto più gentili e ci avvicinerà tutti in un modo unico e magnifico. Dall'altra parte ci aspetta un mondo diverso e sarà un mondo più intelligente. Le soluzioni a questi problemi arriveranno e anche la qualità della vita migliorerà. Faremo tutti un passo indietro e probabilmente sarà in meglio"

Ha poi concluso: "Nel frattempo, ci sono tante cose che le persone possono fare a casa. Possono disegnare, possono dipingere, possono costruire piccoli oggetti, possono scrivere canzoni, possono scrivere poesie, possono scrivere storie che un giorno potrebbero essere filmate, possono giocare, possono inventare giochi. Tante cose possono succedere in un piccolo spazio: si possono inventare nuove ricette e cucinare cibi. È un'opportunità per metterci alla prova con diversi esperimenti".

Le parole del maestro della telecamera, che solo qualche giorni fa ha festeggiato i trent'anni di Twin Peaks, arrivano come un balsamo e, con il tocco delicato, persino nelle parole, di Lynch possono realmente aprire una breccia nella monotonia di questi giorni.