David Lyinch smentisce gli ultimi rumor: 'Non ho un nuovo film in uscita'

Sono state numerosissime le indiscrezioni arrivate questi giorni riguardanti un nuovo film segreto di David Lynch che sarà presentato a Cannes 2022. Voci che però sono state ora messe a tacere dallo stesso regista, nella sua ultima intervista a Enternaiment Weekly.

A sedici anni dal suo ultimo lungometraggio Inland Empire, che è tornato da poco nei cinema statunitensi ottenendo ottimi incassi al botteghino, il regista è stato intervistato a EW, dove ha risposto a domande riguardanti la pellicola e il suo futuro.

I rumors riguardanti un nuovo progetto in cantiere si sono susseguiti costantemente nell'ultimo periodo e non poteva quindi mancare una domanda riguardo l'argomento, tanto caro ai fan del regista:

"[Ride] Non ho un nuovo film in uscita. È solo un rumor. Quindi eccoci qui. Non sta accadendo. Non ho un progetto. Non ho niente a Cannes. Le persone hanno iniziato sfortunatamente a pensare: "Oh, sarebbe carino". C'è qualcosa di nuovo, ma non è mio. Non so di chi sia. Dicono che c'è qualcosa di nuovo a Cannes, e non dicono di chi è, e alcune persone hanno quindi pensato che si trattasse di un mio film, ma non lo è. Quindi aspetteremo e vedremo di chi è." Le parole di Lynch, che poi ha continuato: "Mi occupo di pittura e scultura ogni giorno. E ho lavorato sulla color correction di Lost Highway".

Per concludere, vi ricordiamo che David Lynch sarà in The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg.