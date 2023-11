David Letterman aveva paura del batterista dei Green Day: 'Pensavo mi avrebbe aggredito'

La notizia del ritorno di David Letterman a The Late Show ha sorpreso tutti. Tornato il 20 Novembre di quest'anno, il presentatore ha ripreso il suo posto iconico. Insieme al suo ritorno, riemergono anche curiosi aneddoti che lui stesso non tarda a ricordare.

Come riporta la nostra fonte, Letterman ha raccontato una piccola storiella riguardante un gruppo che intervistò diverso tempo fa, i Green Day: "Stavo pensando a questo. I Green Day, ogni volta che li trasmettevano... ero spaventato dal loro batterista. Ogni volta che finivano, lui caricava la scrivania e si avventava su di me".

In che senso David Letterman sarebbe stato terrorizzato dal batterista? Il presentatore ha concluso dicendo che: "Al punto che ho pensato che stesse scherzando o che volesse davvero farmi del male. Ripensandoci ora, penso solo: 'Wow, che bella esperienza è stata'".

Il batterista dei Green Day è Tré Cool (pseudonimo di Frank Edwin Wright III), per chi non lo sapesse. La band è conosciuta per il suo look pop punk e per il loro carattere forte e incisivo. Chissà se, dopo otto anni, anche la band ritornerà ad essere intervistata da David Letterman.

Per concludere vi informiamo che in occasione degli iDays 2024 Green Day si esibiranno in concerto il 26 Giugno 2024 all’Ippodromo SNAI La Maura. Siete emozionati?