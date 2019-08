David Leitch vuole dirigere il Blade con Mahershala Ali per i Marvel Studios

Vedremo il suo ultimo film soltanto il prossimo 8 agosto (la nostra recensione di Hobbs & Shaw), ma David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) è davvero un regista instancabile e tra i più richiesti di Hollywood, tanto che anche lui è finalmente arrivato a farne una sua, di richiesta, ed esattamente rivolta ai Marvel Studios.

Durante il tour promozionale di Hobbs & Shaw, infatti, il regista ha rivelato a ScreenRant che amerebbe davvero molto dirigere l'annunciato Blade con Mahershala Ali per i Marvel Studios. Durante l'intervista, infatti, Leitch ha ammesso di amare il personaggio del Diurno, sottolineando anche di aver lavorato come stuntman proprio al primo film con protagonista Wesley Snipes. Il regista ha dichiarato:



"Adoro Blade. Ed è in realtà uno dei primi lavori da stantuman che ho fatto, nell'originale con Snipes. Ero uno degli stuntman del film. Ero nel club del sangue. Ricordate quella scena? Dove ballavamo tutti coperti da sangue speciale riciclato. È stato davvero grandioso. Vorrei dirigere il nuovo Blade sopratutto per Mahershala Ali, che è un attore straordinario. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi attori e so che non si sbaglia mai con loro. Fargli recitare quel ruolo è davvero una scelta importante e dovrebbe essere davvero elettrizzante. Quindi sì, mi piacerebbe avere una discussione per dirigere quel film".



Al momento di Blade sappiamo soltanto che farà parte della Fase 5 del MCU e che uscirà nel 2023.