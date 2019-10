David Leitch tornerebbe volentieri a lavorare per le Wachowski in Matrix 4

L'annuncio della messa in cantiere di un nuovo film su Matrix è stato accolto con un mix di gioia e scetticismo da parte dei fan della trilogia cult delle sorelle Wachowski. Se forte è la curiosità, infatti, altrettanto forte è la paura di veder rovinare una storia che già con gli ultimi due capitoli aveva mostrato qualche scricchiolio.

Chi non sembra avere dubbi di questo tipo è chi ha già preso parte ai film precedenti: oltre agli stessi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss , che non sembrano aver mostrato remore nell'accettare di partecipare a questo quarto capitolo, ad aver mostrato entusiasmo all'idea di poter far parte del progetto è stato anche il regista e stuntman David Leitch.

"Se Lana dovesse volermi per fare una qualunque cosa nel film io correrei. Ho amato lavorare con lei e lavorare con sua sorella e penso che il mio background da regista debba così tanto al lavoro fatto non solo con i film di Matrix, ma anche con Speedracer e Ninja Assassin. Sono state dei grandi mentori per me, quindi se mi chiamassero ci sarei. Anche per occuparmi del catering!" ha dichiarato Leitch, recentemente visto all'opera come regista in Hobbs & Shaw.

Recentemente anche un altro attore visto nella storica trilogia si è dichiarato più che disposto a tornare in Matrix, mentre è di alcune settimane fa la notizia dell'entrata nel cast di Neil Patrick Harris.