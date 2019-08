David Leitch nutre grandi speranze per il film di The Division

Allo scorso E3 Ubisoft ha confermato ufficialmente l'arrivo del film di The Division realizzato in collaborazione con Netflix e con protagonisti Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain. Il film sarà diretto da David Leitch (John Wick, Atomica Bionda), che in questi giorni ha parlato del progetto durante il press tour del suo ultimo film, Hobbs & Shaw.

"Non mi definirei un grande fan dei videogiochi, ma ce ne sono alcuni che mi piacciono molto" ha detto il regista parlando con Screen Rant ."In passato, diversi anni fa, giocavo spesso a Madden. Quella è stata la mia incursione nel mondo dei videogame. Di The Division mi piace il concetto principale, ogni uomo e donna che si uniscono per capire come fare ripartire la civiltà. Mi piace molto questo concetto. Ovviamente mi piace anche l'azione, in termini di stile del gioco. Non è molto diverso da ciò che ho fatto in John Wick, perciò mi piace molto. O anche in Atomica Bionda, per esempio nella scena delle scale, vedo elementi d'azione che possiamo costruire anche per The Division."

Oltre alle solide basi fornite dall'immaginario di The Division, Leitch è anche molto felice di poter collaborare con due star come Gyllenhaal e la Chastain: "Sono sopratutto le persone coinvolte nel progetto a entusiasmarmi. Jake e Jessica come creativi, Kelly McCormick, il mio partner di produzione. E il mondo di The Division è incredibilmente cinematico, quindi è innegabile che siano delle opportunità e un terreno fertile per fare qualcosa di davvero forte. E' tutto molto eccitante."

In attesa che Netflix e Ubisoft comunichino la data di uscita ufficiale del film vi ricordiamo che l'ultima fatica di Leitch, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, debutterà nelle sale italiane questo giovedì, 8 agosto. Date un'occhiata alla nostra recensione di Hobbs & Shaw.