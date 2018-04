David Leitch lavorerà a The Division e dirigerà Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain

Nell'ultima settimana il regista David Leitch ha fatto molto parlare di sé perché, come abbiamo riportato solo ieri, sappiamo che da poco ha firmato per lavorare al film spinoff di Fast and Furious con The Rock e Jason Statham. Adesso è anche arrivata la notizia che dirigerà Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain in The Division.

Il progetto al quale parteciperanno le due stelle di Hollywood e il regista, sarà sviluppato dalla Ubisoft Motion Pictures, in collaborazione con la società di produzione di Gyllenhaal, la Nine Stories, e con quella della Chastain, la Freckle Films. Anche il regista produrrà The Division, con la sua collega alla produzione Kelly McCormick, attraverso la loro 8711.

Leitch sta attualmente lavorando al sequel di Deadpool - che uscirà in sala a maggio - e poi inizierà ad occuparsi dello spin-off di Fast & Furious per la Universal.

The Division, un adattamento di un gioco per Xbox One e PS4, segue la vicenda di alcuni soldati scelti della Strategic Homeland Division, che si ritrovano ad attraversare una New York dall'ambientazione apocalittica nella quale è scoppiata un'epidemia virale di vaiolo. Leitch inizierà a lavorare a questo progetto non appena avrà terminato con i due film di cui vi abbiamo accennato sopra.

Che ne dite di questo progetto? Vi sembra interessante? Credete che riusciranno a sviluppare un buon prodotto per il cinema? Ditecelo nei commenti, qui sotto!