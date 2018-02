David Leitch in lizza per dirigere lo spin-off di Fast & Furious

Non Shane Black come precedentemente rumoreggiato. Secondolo spin-off (senza titolo) dipotrebbe essere diretto da, regista del prossimo Deadpool 2

Scritto da Chris Morgan (Fast & Furious: Tokyo Drift) lo spin-off seguirà l'Agente Hobbs (Dwayne 'The Rock' Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham). Leitch ha co-diretto John Wick insieme a Chad Stahelski, per poi occuparsi in solitaria della regia di Atomica Bionda. Oltre a Deadpool 2, Leitch è stato anche regista di seconda unità di pellicole come Hitman: Agent 47, Ninja Assassin e Captain America: Civil War.

"E' stata una vera sfida. Dal primo giorno che sono salito a bordo del progetto, la mia speranza era quella di divertirmi e creare un personaggio che, speravo, potesse piacere al pubblico" ha spiegato l'attore Dwayne 'The Rock' Johnson riguardo questo progetto e il suo personaggio di Luke Hobbs "Ma in questo processo, ho sempre pensato che avremmo dovuto fare degli spin-off e creare dei personaggi che potessero avere vita propria".

Lo spin-off senza titolo arriverà a luglio 2019, e per questo la Universal ha rinviato Fast & Furious 9 al 2020. Sono seguite delle polemiche, ora 'finite'. "Alla fine del giorno, l'unica cosa che voglio è fare un gran film per i fan" ha commentato l'attore "Non mi interesso dei rumor e delle lamentele. Non rispondo mai a nulla del genere".