David Leitch è fiducioso per il futuro di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe

David Leitch ha da poco espresso la sua volontà di realizzare il nuovo film del mercenario chiacchierone dopo aver già diretto Deadpool 2. In attesa di sapere se e come Deadpool verrà introdotto nel Marvel Cinematic Universe, il regista si è detto molto fiducioso sulla riuscita del progetto.

"So che la Marvel ha annunciato la nuova lineup e credo che alcuni abbiano pensato 'Non c'è Deadpool'" ha dichiarato Leitch in una recente intervista con Uproxx. "Ma mai dire mai. E io penso, ovviamente, che sia un personaggio molto amato ed è molto bello che le persone vogliano rivederlo. Credo che troveranno il modo per farlo. Ma ora sono paziente, li lascio respirare e vedo come può funzionare nel nuovo mondo Marvel Disney. E spero di ricevere la chiamata. Sarebbe bello".

Oltre ad aver smentito i rumor che parlavano di una possibile introduzione di Deadpool nel terzo film di Spider-Man, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in passato ha confermato l'intenzione della Disney di continuare a puntare sul personaggio di Ryan Reynolds.

Inoltre pochi giorni fa è arrivata la conferma che le proprietà Marvel/Fox, tra cui anche i Fantastici Quattro e gli X-Men, sono passate ufficialmente sotto il controllo creativo di Feige - il produttore ha recentemente rivelato al Comic-con che lo studio è al lavoro sull'introduzione dei Fantastici Quattro e i mutanti senza però fare riferimento a Deadpool.