David Leitch dopo Deadpool 2 e Fast & Furious: sarà il regista dell'action Bullet Train

È l'Hollywood Reporter a rendere noto che David Leigh, regista noto per aver diretto Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious - Hobbs & Shaw, è stato ingaggiato da Sony Pictures per realizzare un promettente action intitolato Bullet Train.

Scritto da Zak Olkwicz (Fear Street), il film avrà delle atmosfere simili a quelle di Speed, la pellicola con protagonisti Keanu Reeves e Sandra Bullock ambientata all'intento di un bus, e Non-stop con Liam Neeson, quest'ultimo ambientato su un aereo. La trama, infatti, ruoterà attorno ad un gruppo di sicari e assassini dai destini incrociati in viaggio su un treno verso Tokyo.

Leitch produrrà Bullet Train insieme a Kelly McCormick attraverso la sua 87North Production. Tra i produttori troveremo anche Antoine Fuqua, tra i nomi considerati per la regia, e Kai Samick.

Essendo ambientato principalmente a bordo di un treno, le riprese del film dovrebbero affrontare le nuove misure di sicurezza senza troppi problemi, e dunque Sony spera di poter dare il via libera per la produzione entro questo autunno. In ogni caso, la data di uscita non è ancora stata rivelata.

Leitch, che ricordiamo essere anche il co-regista (non è accreditato) del primo capitolo di John Wick, è inoltre legato all'adattamento di The Division targato Netflix, progetto di cui però non abbiamo notizie da quasi un anno. Per altri approfondimenti sui suoi ultimi lavori, vi lasciamo alla nostra recensione di Hobbs & Shaw.