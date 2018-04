David Leitch darà un'impronta personale allo spinoff di Fast and Furious!

Il regista che ha dato vita al sequel di Deadpool, David Leitch parla del suo prossimo progetto, lo spinoff di Fast and Furious con Jason Statham e The Rock.

Dwayne Johnson e Jason Statham riprenderanno, nel film spinoff, i loro ruoli e, parlando con Fandango, Letich ha rivelato qualcosa al riguardo:

"Guarda, sono così grato di essere coinvolto in entrambi questi franchise (Deadpool e Fast and Furious). È stata un'esperienza incredibile lavorare con Ryan (Reynolds) in Deadpool, ed è stato davvero divertente iniziare a lavorare a questo film con Dwayne e Jason. Non potrei essere più felice. Ho fatto parecchi film con Jason come regista della seconda unità e coreografo. Lo conosco molto bene. Penso che ciò che mi ha attratto di quel franchise è che vogliono davvero fare qualcosa di diverso."

I dettagli della trama sono ancora tenuti sotto stretto riserbo ma sappiamo che Hobbs e Shaw si alleeranno. Leitch ha poi aggiunto che vuole assolutamente regalare un'impronta personale alla pellicola, parlando anche dei due attori principali:

"Hanno capito che volevo far evolvere il loro mondo, al di fuori di quel che abbiamo visto finora in Fast and Furious, e dargli una mia impronta. Ovviamente, come abbiamo fatto con Deadpool, ci espanderemo, ci evolveremo, ma resteremo comunque fedeli al DNA e al nucleo dei personaggi che la gente ama. Adoro questa sfida e farlo con Dwayne e Jason è come un sogno. Questi ragazzi sono attori di grande talento."

Se tutto andrà secondo i piani, la pellicola uscirà il 26 luglio 2019.